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Запад пытается приуменьшить успехи России в спецоперации на Украине, чтобы составить выгодное для себя общественное мнение. Однако это никак не меняет того факта, что ситуация на Донбассе и в других украинских регионах является катастрофической для Киева. А вместе с ним – и для НАТО, уверен итальянский социолог Алессандро Орсини.

В ходе своего выступления в одной из программ телеканала Rai 3 он рассказал, что Украина постепенно погружается в кризис и разруху. Стремительно растет количество смертей, но уже никто в Киеве не упоминает слова «мир» и не собирается заключать какие-либо соглашения.

Киев пыжится, пытаясь доказать свою значимость для Запада, но единственное, чего он добивается – это новых потерь и новых поражений. Пока же наибольший успех закреплен за РФ, которая сумела освободить территорию ЛНР и сейчас делает то же самое в Донецкой области.

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