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Страны НАТО продолжают реагировать на полёты российских военных самолётов у их границ. РИА “Новости” со ссылкой ВВС Италии сообщает об очередном таком случае.

В этот раз по тревоге были подняты итальянские истребители, которые участвуют в миссии по контролю над воздушным пространством Польши. Уточняется, что тревога была поднята, поскольку возле польской границы были замечены “российские самолёты”. Какие именно – не уточняются. Со стороны Италии в воздух были подняты самолёт Eurofighter.

Информагентство отмечает, что вылет самолётов итальянских ВВС по указанному поводу – далеко не первый. В начале недели произошёл похожий случай. Тогда на перехват трёх российских самолётов были также подняты итальянские военные воздушные суда. Тогда самолёты НАТО взлетали с авиабазы в Польше.

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