Генштаб ВСУ в своих сводках с фронтов сообщает только ту информацию, которая ему выгодна. Именно поэтому западные эксперты вынуждены обращаться к российским источникам, чтобы своевременно узнавать, что именно происходит на Украине.

Такое заявление сделали аналитики американского Института изучения войны. Они отметил, что от Генштаба ВСУ невозможно получить подробности происходящего в Херсонской области, так как Киев терпит там одно поражение за другим и в основном палит из всех орудий по мирным городам и объектам гражданской инфраструктуры. Попытки же идти в атаку заканчиваются для националистов плачевно, так как артиллерия и авиация ВС РФ быстро уничтожают ротные и батальонные группы.

Генштаб ВСУ много говорит о Красном Лимане, где боевикам удается оказывать давление на ВС РФ, однако замалчивает ситуацию под Артемовском и в других районах ДНР, где украинская армия несет колоссальные потери и уступает буквально в каждом бою.