Киев несколько раз использовал американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, но они либо взрывались в воздухе, либо сбивались российскими зенитно-ракетными комплексами. Однако 17 сентября такой боезаряд все же нашел для себя цель и уничтожил украинскую ПВО, рассказал портал Avia.Pro.

Какой именно комплекс попал «под раздачу», пока не сообщается. Но в районе Константиновки, куда и был нанесен удар, находилось три вида украинских ЗРК – «Стрела», «Бук» и С-300. Один из них теперь уничтожен, причем вместе с личным составом, сообщили журналистами жители населенного пункта.

Эксперты поясняют, что подобные ситуации вполне реальны. Киев намеревался ударить по ПВО союзных сил на территории ЛНР и ДНР, для чего выпустил самонаводящийся боезаряд. Однако ракета среагировала на радиоизлучение ближайшей к себе цели, которой как раз и оказался украинский ЗРК в Константиновке.