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Российский истребитель «Сухой» выполнил эффектный и сложный маневр уклонения от зенитной ракеты противника, однако не сумел избежать попадания. Впрочем, пилот все же сумел удержать машину в воздухе и уйти на территорию, которая не контролируется Киевом, рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты рассказали, что пилот заметил ракету и пошел на маневр уклонения, осложнившийся необходимостью проводить его на малой высоте. С задачей летчик справился, но осколки боезаряда все же попали по истребителю и повредили двигатель. Сбить воздушную машину врагу не удалось, однако что с ней было дальше, точно пока не известно.

Разные источники заявляют о падении самолета и его благополучном приземлении. Что именно произошло, станет ясно из официальной сводки. Пока же точно известно, что летчик выжил и вскоре вернется в строй.

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