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На границе с Украиной очевидцы заметили истребитель пятого поколения Су-57. Ролик с болевой машиной опубликован в одном из телеграм-каналов. На него обратила внимание “Российская газета” (“РГ”).

На видеозаписи, которая длится чуть больше 10 секунд заметно, как боевая машина демонстрирует высокую манёвренность, а потом резко взмывает вверх. Точное место, где заметили истребитель, не указывается. Упоминается лишь, что это “приграничная зона с Украиной”. Полёт истребителя сопровождался “характерным пронзительным воем”, говориться в публикации “РГ”. Этот звук назвали визитной карточкой истребителя.

Никаких официальных комментариев по поводу использования Су-57 в специальной военной операции на Украине Минобороны РФ ранее не приводило.

Су-57 на вооружение ВКС РФ принят относительного недавно. Первый серийный истребитель Военно-космические силы получили в декабре 2020 года.

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