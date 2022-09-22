Российским властям следует пересмотреть свою позицию по проведению специальной военной операции на Украине и уже в ближайшее время задействовать там стратегическую авиацию. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков – сообщает издание “Военное дело”.

Сивков отметил, что у России довольно обширный арсенал стратегических бомбардировщиков: 40 ракетоносцев Ту-22М3 и почти два десятка Ту-160. Эти воздушные суда, считает эксперт, можно было бы использовать для подавления средств ПВО, а также центров принятия решений на Украине.

По словам Сивкова, подобные действия позволят полной мощью ударить по националистам, отказавшись от многих “красных линий”, которые сейчас ограничивают действия ВС РФ при проведении специальной военной операции.

21 сентября президент Владимир Путин выступил с телеобращением. В нём он сообщил о начале частичной мобилизации в стране, а также о том, что Россия готова воспользоваться любым оружием для защиты своего суверенитета.