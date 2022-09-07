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6 сентября Испания отправила на Украину крупнокалиберные боеприпасы, причем в Киев из Мадрида отправился уже пятый полностью загруженный транспортный самолет T-23. Он взлетел с базы Торрехон-де-Ардос, расположенной в непосредственной близости от испанской столицы.

Мадрид неоднократно заявил о невозможности поддерживать Украину, однако продолжает отправлять в Киев военную помощь. Ранее он направил наступательное вооружение для ВСУ на десяти транспортных самолетах. Одновременно с артиллерийскими боеприпасами высокой точности украинской армии также была передана крупная партия медикаментов.

Напомним, что Запад снабжает Украину абсолютно всем, начиная от военного снаряжения и заканчивая тяжелой бронетехникой. Именно благодаря этому Киев все еще оказывает сопротивление, что подтверждает – боевые действия против РФ ведут страны НАТО, а не ВСУ, на вооружении которой нет даже боеприпасов и стрелкового оружия.

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