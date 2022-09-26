Модный дом Versace всегда с огромным удовольствием работает с российской моделью Ириной Шейк, которая на этом показе продемонстрировала шикарное черное платье.

На данный момент в Италии все еще идет неделя моды, где российсская супермодель Ирина Шейк в восхитительном вечернем платье с глубоким декольте вышла на показ.

Новая коллекция модного дома покорила зрителей, но особенный фурор произвела Ирина Шейк. Шикарное черное платье было сопровождено ремнем из кожи.

В данном показе также участвовали многие другие известные личности.

Стоить напомнить, что Ирина Шейк является любимицей королевы моды- Донателлы Версаче. Наверное, именно поэтому такой шикарный наряд достался именно нашей модели.