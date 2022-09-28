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Локальные успехи ВСУ в Харьковской области вскружили голову украинскому руководству, однако российские ВС быстро расставили все по местам. Офис президента Зеленского после возвращения инициативы в руки союзных сил снова начал паниковать и взывать к миру, требуя новых поставок оружия.

В сердцах Зеленский даже раскритиковал Израиль, который не хочет отправлять на Украину оружие, хотя у Тель-Авива и без Киева хватает проблем, пишет портал «Военное дело». Также украинский лидер выдворил посла Ирана и призвал США срочно помочь в борьбе с дронами Shahed.

Именно эти беспилотники стали причиной паники командования ВСУ и руководства Украины в последнюю неделю. Дроны разносят в щепки инфраструктурные объекты армии противника, уничтожают технику, бьют по замаскированным позициям и по западному вооружению.

Так, в Одессе «Шахиды» с маркировкой «Герань-2» атаковали штаб ВМСУ и оперативного командования «Юг», ударили по областной администрации. В Затоке на воздух взлетело уже два склада с боеприпасами, причем на одном из них находилось 2000 снарядов, которые детонировали всю ночь.

Но и это еще не все. Приближается второй месяц осени и листва с деревьев опадает все быстрее. Совсем скоро спрятанные Киевом в лесополосах американские РСЗО HIMARS, артиллерийские орудия M777 станут видны за десятки километров. И тогда дроны-камикадзе получат много новых перспективных целей.

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