Американское издание Washington Post продолжает муссировать тему иранских беспилотников в России. На этот раз оно заявляет, что Тегеран передал Москве целых три вида дронов, которые представляют серьезную опасность для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Портал «Свободная пресса» пояснил, что речь идет о беспилотниках Mohajer-6, Shahed-191 и Shahed-129. Эти БПЛА способны не только проводить разведку местности, но и наносить удары, а также осуществлять атаки целым роем, что не оставляет противнику ни единого шанса отбиться.

В обмен на беспилотники Москва якобы согласна поделиться с Ираном истребителями или технологиями производства двигателей для них. Но официальной информации об этом до сих пор не поступало. О данной сделке говорят исключительно американские источники, сведения которых необходимо тщательно проверять.