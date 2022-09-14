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Украинские СМИ подхватили сплетни Вашингтона о передаче России иранских дронов и написали, что несколько барражирующих боеприпасов Shahed-136 атаковали националистические формирования в Купянске.

Портал «Военное дело» отмечает, что официального подтверждения о таком ударе и о наличии в распоряжении ВС РФ иранских дронов-камикадзе не поступало.

Не комментирует военное ведомство и фотографии с обломками одного из взорвавшихся беспилотников, на которых имеется название «Герань-2». Украинские СМИ заявляют, что эти БПЛА очень схожи с иранскими.

Напомним, что слухи о поставках в Россию дронов Тегераном витают в воздухе почти два месяца. Однако подтверждения им пока не нашлось.

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