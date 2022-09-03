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Иранским военным хватило всего часа на операцию по захвату сразу двух американских беспилотных аппаратов, принадлежащих Пятому флоту. Речь идет о морских дронах Saildrone Explorer.

Иранское телевидение рассказало, что ВМС страны обнаружили в четверг сразу нескольких «плавучих шпионов», которых ВМС США бросили на международных морских путях. Два из них подобрал экипаж эсминца Jamaran. В сюжете показали, как команда рассматривает американские дроны, а затем выбрасывает один за борт по неустановленным причинам.

ВМС США подтвердили захват дронов иранским флотом, однако заявили, что никаких секретных данных беспилотники не получали. Кроме того, технологии, по которым работают эти аппараты на солнечных батареях, имеются в открытом доступе. Saildrone Explorer оснащены оборудованием, которое осуществляет отслеживание морского трафика и не выполняет каких-либо расширенных шпионских функций.

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