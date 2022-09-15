Ираклий Кобахидзе, возглавляющий правящую партию «Грузинская мечта», заявил, что Тбилиси не собирается идти на поводу у Киева и открывать второй фронт. Он отметил, что высокопоставленные украинские политики даже не скрывают своего желания втянуть Грузию в противостояние с РФ.

Кобахидзе отметил, что сам он не одобряет «открытие второго фронта», однако если понадобится всенародный референдум для решения данного вопроса, грузинские власти готовы его организовать.

Напомним, что Грузия поставляет на Украину гуманитарную помощь и оказывает политическую поддержку. Однако несмотря на давление со стороны НАТО и Европы, она не вводила в отношении России никаких санкций. О «втором фронте» действительно начали говорить украинские политики, однако Тбилиси вряд ли станет ввязываться в конфликт с РФ.