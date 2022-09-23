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Западные аналитики постепенно отходят от шока, вызванного заявлением президента РФ Владимира Путина о мобилизации и возможном использовании всех доступных средств поражения для защиты границ РФ, и начинают публиковать прогнозы по дальнейшему ходу спецоперации на Украине.

Так, американский Институт изучения войны (ISW) написал, что ВС РФ получат дополнительные силы, которые компенсируют превосходство ВСУ в численности, а также смогут сформировать резервные подразделения для наступления на ключевых направлениях.

В основном же ситуация останется напряженной, продолжатся бои за освобождение союзными силами ДНР.

Мобилизованный резерв сможет обеспечить полный контроль над новыми территориями, перешедшими под контроль российских войск, и развяжет руки подразделениям, участвующим в боевых действиях сейчас. Им больше не придется оглядываться на тылы, что существенно повысить эффективность наступления

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