Западные аналитики постепенно отходят от шока, вызванного заявлением президента РФ Владимира Путина о мобилизации и возможном использовании всех доступных средств поражения для защиты границ РФ, и начинают публиковать прогнозы по дальнейшему ходу спецоперации на Украине.

Так, американский Институт изучения войны (ISW) написал, что ВС РФ получат дополнительные силы, которые компенсируют превосходство ВСУ в численности, а также смогут сформировать резервные подразделения для наступления на ключевых направлениях.

В основном же ситуация останется напряженной, продолжатся бои за освобождение союзными силами ДНР.

Мобилизованный резерв сможет обеспечить полный контроль над новыми территориями, перешедшими под контроль российских войск, и развяжет руки подразделениям, участвующим в боевых действиях сейчас. Им больше не придется оглядываться на тылы, что существенно повысить эффективность наступления