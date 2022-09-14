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Военным аналитикам Запада следует адекватно оценивать локальные успехи Украины, которые совсем не являются полномасштабным контрнаступлением. Киеву удались отдельные контратаки, только и всего, заявил Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн.

Он отметил, что глядя на начало атакующих действий ВСУ сперва подумал, что они сумеют восстановить контроль над всей территорией Донбасса. Однако позже стало ясно, что на подобное Киев просто не способен.

По словам Цорна, у России достаточно резервов, чтобы преодолеть любые сопротивление украинской армии. Чтобы добиться значимых успехов, Киев должен иметь трехкратное преимущество, но это просто невозможно. Даже если теоретически предположить, что ВС РФ уже задействовали 60 процентов своей армии, что вряд ли, у них еще имеется мобилизационных резерв. Кроме того, в дело фактически не вступали ВМФ РФ, большая часть ВКС, которые вполне могут изменить баланс сил.

Цорн отметил, что Германия намерена продолжать отправлять на Украину военную помощь, однако потребовал уважения с ее стороны. Так как Берлин помогает тем, чем может.

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