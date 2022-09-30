К концу текущего года на вооружение ВКС РФ поступит 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57. Это позволит существенно увеличить превосходство в воздухе над Украиной, отмечает портал «ИноСМИ» со ссылкой на представителей «Ростеха».

Темпы производства Су-57 значительно выросли с момента начала специальной военной операции на Украине. Сейчас над изготовлением этих истребителей круглосуточно работают не менее 30 тысяч человек. В это число входят рабочие авиационного завода, инженеры, операторы, которые хотят как можно скорее отправить новую партию новейших самолетов.

В «Ростехе» заявляют, что работа над истребителями практически завершена. ВКС получат партию из 12 самолетов в кратчайшие сроки. А предприятие продолжит свою работу, чтобы не задерживать поставку очередных воздушных машин.