ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

К концу текущего года на вооружение ВКС РФ поступит 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57. Это позволит существенно увеличить превосходство в воздухе над Украиной, отмечает портал «ИноСМИ» со ссылкой на представителей «Ростеха».

Темпы производства Су-57 значительно выросли с момента начала специальной военной операции на Украине. Сейчас над изготовлением этих истребителей круглосуточно работают не менее 30 тысяч человек. В это число входят рабочие авиационного завода, инженеры, операторы, которые хотят как можно скорее отправить новую партию новейших самолетов.

В «Ростехе» заявляют, что работа над истребителями практически завершена. ВКС получат партию из 12 самолетов в кратчайшие сроки. А предприятие продолжит свою работу, чтобы не задерживать поставку очередных воздушных машин.

Вам может понравиться

Ракетный удар по Днепропетровску уничтожил АТП, горит около сотни автобусов

Портал «Русская весна» опубликовал видео горящего автопарка в Днепропетровске, который ВСУ активно использовали для своих нужд. В последнее время автобусы перевозили не столько пассажиров, сколько личный состав украинской армии, пояснили

Нанесены мощные удары по военным объектам противника в Кривом Роге и Днепропетровске

Мощнейшие взрывы прогремели в Днепропетровске в ночь на 29 сентября, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты ссылаются на местных жителей, которые рассказали о вспыхнувших после серии ракетных ударов пожарах. Кроме

Литовкин рассказал, что нужно для перехода СВО на Украине в статус контртеррористической операции

Специальная военная операция может перейти в контртеррористическую, что развяжет руки ВС РФ и позволит задействовать больше видов оружия. Однако для этого Москва должна признать Украину террористическим государствам, заявил военный эксперт