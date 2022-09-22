Новое исследование Университета Хьюстона в США доказывает, что стимуляция камбаловидной мышцы голени даже в положении «сидя» способна заметно активировать сжигание глюкозы и жира для подпитки метаболизма в течение нескольких часов. Об этом сообщает портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Soleus Pushup», или SPU – это нагрузка камбаловидной мышцы голени: метаболическая инновация, которая успешно конкурирует с любым терапевтическим подходом в борьбе с последствиями «сидячего образа жизни». Марк Гамильтон, профессор Университета Хьюстона, открыл этот подход для оптимальной активации организма, которая эффективно повышает мышечный метаболизм в течение нескольких часов, даже оставаясь в положении «сидя».

Камбаловидная мышца, одна из 600 мышц человеческого тела, представляет собой заднюю мышцу ноги, которая проходит чуть ниже колена до пятки. Хотя она составляет всего 1% веса человеческого тела, она способна сделать многое для улучшения метаболического здоровья всего организма, если ее правильно активировать.

Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, показывает, что способность стимуляции камбаловидной мышцы поддерживать повышенный окислительный метаболизм для улучшения регуляции уровня глюкозы в крови более эффективна, чем любые методы, которые в настоящее время рекламируются как «решение для ЗОЖ (здорового образа жизни(, включая физические упражнения, снижение веса и прерывистое голодание.

Окислительный метаболизм – это процесс, при котором кислород используется для сжигания метаболитов, таких как глюкоза в крови или жиры, но он частично зависит от немедленных энергетических потребностей мышц во время их работы. «При правильной активации камбаловидная мышца может поднять локальный окислительный метаболизм всего организма до высокого уровня на несколько часов (не минут!), и делает это с минимальным расходованием собственного гликогена», – пояснил Гамильтон.

Вместо расщепления гликогена (преобладающего типа углеводов, который питает мышечные упражнения) камбаловидная мышца оказалась способна задействовать другие виды «топлива» для своего питания – такие как глюкоза в крови и жиры.

Когда SPU был протестирован, влияние этого процесса на химический состав крови показало 52% улучшения в отклонении уровня глюкозы (сахара) в крови и снижение потребности в инсулине на 60% в течение трех часов после приема напитка с глюкозой.

Новый подход к поддержанию метаболизма камбаловидной мышцы также оказался эффективен для удвоения нормальной скорости метаболизма жиров в период голодания между приемами пищи, снижая уровень жира в крови (триглицерид).

Основываясь на многолетних исследованиях, Гамильтон и его коллеги разработали методику активации камбаловидной мышцы, в том числе не требующую условий «стояния» или «ходьбы».

Если вкратце, SPU-тренировку, по словам исследователей, можно осуществлять следующим образом: «Человек сидит – ноги на полу и мышцы расслаблены, пятка поднимается, а передняя часть стопы остается на месте. Когда пятка достигает максимальной амплитуды движения, стопа пассивно освобождается, чтобы вернуться обратно. Цель состоит в том, чтобы одновременно укоротить икроножную мышцу, в то время как камбаловидная мышца естественным образом активируется ее двигательными нейронами».

Хотя движения в SPU могут напоминать ходьбу (хотя они выполняются сидя), на самом деле это полная ей противоположность. При ходьбе тело инстинктивно действует так, чтобы свести к минимуму количество используемой энергии при нагрузке камбаловидной мышцы. Метод Гамильтона, напротив, заставляет эту мышцу использовать как можно больше энергии в течение длительного времени.

«Это очень специфическое движение, которое сейчас пока что требует носимых технологий и опыта для оптимизации пользы для здоровья», – отметил Гамильтон.

Но это открытие может стать решением множества проблем со здоровьем, вызванных часами ежедневной «сидячей» жизни со слишком низким мышечным метаболизмом. Учеными и медиками давно доказано, что независимо от уровня физической активности человека слишком много сидения увеличивает риск сердечных заболеваний, диабета, деменции и многого другого.

Более половины всех взрослых американцев и 80% людей старше 65 лет живут с проблемами обмена веществ, вызванными либо диабетом, либо преддиабетом. Низкий уровень метаболизма в сидячем положении особенно беспокоит людей с высоким риском возрастных метаболических заболеваний, таких как метаболический синдром и диабет 2 типа.