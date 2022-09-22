В ближайшие дни украинские ВС могут начать полномасштабное наступление сразу на нескольких направлениях, считает бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он пояснил, что Киев попытается установить контроль над как можно большими территориями, пока ВС РФ не получили серьезное усиление по результатам частичной мобилизации.

По мнению Стрелкова, ВСУ сейчас уже нечего терять, поэтому их командование пойдет ва-банк. Наступление будет призвано не только расширить подконтрольные Киеву территории, но еще и сорвать запланированные на 23-27 сентября референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также в независимых республиках Донбасса.

«Начнутся ожесточенные бои на всех фронтах. Надеюсь, что наши силы сумеют не допустить глубоких линий», – подчеркнул эксперт.

Напомним, что указ о частичной мобилизации в РФ подписан президентом Владимиром Путиным 21 сентября.