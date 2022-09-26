Запад превратил Украину в полигон, на которой испытываются новые виды вооружений, а также тестируются современные тактические решения и технологии, пишет издание РИА Новости.

Ирак и Афганистан, в которых США и НАТО вели боевые действия ранее, для этой цели совершенно не подходили. Слабые армии, с которыми вполне можно было справиться и банальными авианалетами, не требовали применения высокотехнологичных видов вооружений. Но на Украине все иначе.

Надо отметить, что сделать из своей страны полигон решили сами представители киевского режима.

«Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам. Проверенное конфликтом на Украине оружие будет легко продать. Ряд компаний уже передали Киеву новейшее оборудование. И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий», – заявил Владимир Гаврилов, занимающий пост заместителя министра обороны.

США прислушались к нему и действительно начали поставки боевых систем. Пока это только системы РЭБ, «заточенные» специально на борьбу с беспилотными аппаратами, а также средства ПВО. Причем не только полноценные зенитно-ракетные комплексы, к коим относятся немецкие IRIS-T и норвежские NASAMS, но и многочисленные ПЗРК.

Также испытания на Украине проходят дроны Switchblade 300 и Switchblade 600, первые из которых предназначены для ударов по пехотным подразделениям, а вторые по технике. Тестируются еще и новые ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, причем совсем скоро Киев может получить боезаряды ATACMS с дальностью поражения целей в 300 километров.