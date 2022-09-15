Ракетный удар по Карачуновской дамбе в Кривом Роге создаст украинским боевикам серьезные проблемы. Та часть ВСУ, которая уже успела форсировать Ингулец, теперь будет вынуждена делать то, чего боится больше всего на свете – вступать в прямое столкновение с российскими войсками, рассказал военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он пояснил, что большая вода в буквальном смысле смысла украинские понтонные переправы, поэтому боевики, успевшие преодолеть водную преграду, остались лицом к лицу с ВС РФ. Они не смогут обратиться в привычное бегство, как это было в Северодонецке, придется либо вступать в бой, либо окунаться в бурные воды Ингульца.

Кроме того, ВСУ никак не могут перебросить подкрепление, что также становится для них серьезной проблемой. Эксперта заинтересовало, как в такой ситуации поведут себя доблестные националисты, которые не устают хвастать своими победами в СМИ и социальных сетях.