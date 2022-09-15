Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ракетный удар по Карачуновской дамбе в Кривом Роге создаст украинским боевикам серьезные проблемы. Та часть ВСУ, которая уже успела форсировать Ингулец, теперь будет вынуждена делать то, чего боится больше всего на свете – вступать в прямое столкновение с российскими войсками, рассказал военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он пояснил, что большая вода в буквальном смысле смысла украинские понтонные переправы, поэтому боевики, успевшие преодолеть водную преграду, остались лицом к лицу с ВС РФ. Они не смогут обратиться в привычное бегство, как это было в Северодонецке, придется либо вступать в бой, либо окунаться в бурные воды Ингульца.

Кроме того, ВСУ никак не могут перебросить подкрепление, что также становится для них серьезной проблемой. Эксперта заинтересовало, как в такой ситуации поведут себя доблестные националисты, которые не устают хвастать своими победами в СМИ и социальных сетях.

Вам может понравиться

Скориков призвал задействовать в спецоперации ВС РФ на Украине все имеющиеся в распоряжении Минобороны резервы

России совершенно не обязательно проводить всеобщую мобилизацию для достижения всех целей военной спецоперации на Украине. В ее распоряжении имеются серьезные резервы, которые накапливались и занимались подготовкой к боевым действиям на

Артиллеристы 42-й дивизии армии России ликвидировали целое подразделение ВСУ

На Мариинском направлении на подступах к Новомихайловке российский беспилотник обнаружил подразделение противника. Боевики ВСУ тайно продвигались вперед, однако столкнулись с артиллерией ВС РФ. Беспилотный аппарат отправил координаты врага артиллерийским батареям

Кадыров раскрыл отличия стратегии и тактики российских войск и ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи от отступлении ВС РФ несколько преувеличены, а также призвал не вестись на провокации Запада. Он напомнил, что российские войска используют гораздо более тонкую