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Военные комиссариаты России заранее готовились к объявлению мобилизации и сейчас ведут ее полным ходом, однако на быстрое появление резервистов в зоне СВО все же рассчитывать не стоит. Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский пояснил, что переподготовка мобилизованных россиян – процесс сложный и требующий времени.

Даже с учетом того, что на фронт призываются только имеющие опыт военной службы и участия в боевых действиях «новобранцы», в зону СВО они могут попасть не раньше, чем через месяц, уверен комбат.

Также он призвал не ждать, что спустя это время российская армия сразу получит серьезное крупное превосходство над националистическими формированиями противника. Подкрепление будет отправляться на фронт постепенно, по нескольку подразделений.

В течение всего следующего месяца для батальонов, которые ведут боевые действия на Украине, точно ничего не изменится, так как они продолжат сражаться в том же составе, что и сейчас.

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