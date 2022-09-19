Североатлантический альянс своими поставками оружия на Украину провоцирует ядерную войну, последствия которой будут катастрофическими для всего человечества. Западу необходимо срочно прекратить отравлять боевые системы в Киев и вернуться к диалогу с Россией, уверен бывший вице-канцлер Австрии Хайнц Штрахе.

Он напомнил, что вся нынешняя ситуация началась еще с украинского «Майдана», в результате которого произошел государственный переворот. В ходе этого путча пострадали миллионы жителей Донецкой и Луганской областей, которые поэтому и решили отделиться от страны, управляемой преступным режимом.

Сейчас на Украине НАТО ведет прокси-войну, пытаясь руками украинцев ослабить Россию. Однако его действия вполне могут привести к эскалации конфликта и обмену ядерными ударами. Штрахе также напомнил, что ранее американский дипломат Генри Киссинджер призывал Украину пойти на территориальные уступки. Также он заявлял, что Соединенные Штаты ведут опасные и провокационные игры с Россией, которые необходимо прекратить.