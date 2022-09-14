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Балканские государства задумались о приближающейся зиме и обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь в решении вопроса с поставками газа. Министр лесного и сельского хозяйства Турции Вахит Киришжди рассказал, что представители Балкан призвали турецкого лидера замолвить за них словечко перед президентом РФ Владимиром Путиным в ходе намечающейся двусторонней встречи.

Киришжди заявил, что турецкая делегация побывала в Сербии, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине. Премьер-министры этих государств выразили заинтересованность в поставках газа из РФ.

«Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите на следующей (уже на текущей — прим. Discover24.ru) неделе. Пожалуйста, передайте там Путину», – призвали главы правительств турецкого президента.

Издание Haberler пишет, что если вопрос будет решен положительно, то Босния и Герцеговина, Сербия и Хорватия смогут избежать серьезных проблем с нехваткой газа.

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