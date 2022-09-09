На Харьковском направлении заметно активизировались украинские военные, однако гвардейцы-мотострелки российских войск не дают им сильно разгуляться. Они наносят высокоточные ракетные удары по бронетехнике противника и по крупным скоплениям живой силы ВСУ, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты сопроводили свой рассказ видеозаписью, на которой видны мощные взрывы прямо на позициях врага. На кадрах еще одного видео гвардейцы бьют по танку ВСУ, экипаж которого попытался спрятать боевую машину в густых зарослях, но не успел этого сделать.

Напомним, что рано утром 9 сентября российские ВС также нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры противника непосредственно в Харькове. Мощный взрыв сопровождался возгоранием, а столбы дыма стоят над городом до сих пор.