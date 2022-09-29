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Главное управление разведки (ГУР) при Генштабе ВС Украины выдало прогноз о высокой вероятности тактического ядерного удара со стороны российских войск. Представители ведомства заявили, что атака с применением такого вооружения может быть проведена вдоль линии фронта, где в настоящий момент наблюдается повышенное скопление украинской техники и личного состава.

Вадим Скибицкий, который и представляет ГУР, пояснил, что Украина может отразить эти удары, но для этого ей потребуются западные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Если США и НАТО подобные системы не предоставит, тактические ядерные удары могут быть нанесены и по центрам принятия решений в Киеве, добавил Скибицкий.

Напомним, что украинские политики и высокопоставленные военные неоднократно выдумывали несуществующие угрозы, чтобы выклянчить у Запада еще оружия. На этот раз они пытаются сыграть на применении ядерного оружия, которое опять же прогнозируют исключительно хозяева Украины из США и Североатлантического альянса.

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