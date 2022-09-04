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Группировка ВС РФ «Отважные» продолжает успешно вести боевые действия на Донбассе, пишет портал «Русская весна». Военные корреспонденты рассказали об охоте, которую подразделения «О» открыли на западную бронетехнику, применяемую украинскими националистами.

Одной из жертв этой самой охоты стал американский бронетранспортер «Хаммер». Украинские боевики подогнали его к уничтоженному в результате многочисленных атак укрепрайону и попытались вывезти оружие и личный состав.

«Отважные» выждали момент, когда погрузка завершилась, после чего подорвали броневик ударом из артиллерийских орудий.

Напомним, что «Отважные» не только уничтожают западное оружие и бронетехнику, но и часто получают их в качестве трофеев. Самые распространенные образцы – это противотанковые гранатометы производства США, Швеции, Великобритании и других стран.

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