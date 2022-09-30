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На фоне новостей о частичной мобилизации в России и увеличения потока приезжающих в Грузии стали наблюдаться проявления русофобии. В Тбилиси местные жители вышли на одну из центральных улиц и провели там митинг, требуя, чтобы русские покинули Грузию. Соответствующий ролик с места событий разлетелся по Интернету 29 сентября – сообщают “Известия”.

Собравшиеся кричали в громкоговоритель, чтобы россияне, приехавшие в Грузию, отправлялись обратно. К этому участники митинга добавляли, что российское правительство – “не наша проблема”.

Число российских граждан в Грузии стало стремительно расти после объявления в России частичной мобилизации. Желающих выехать из страны было так много, что на контрольно-пропускном пункте между Северной Осетией и Грузией образовалась многокилометровая пробка. В начале этой недели Минобороны РФ развернуло пункт мобилизации на границе с Грузией, где стало вручать соответствующие повестки россиянам.

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