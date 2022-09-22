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Специальная военная операция ВС РФ на Украине затянется, на что указывает частичная мобилизация, проводимая Россией. Однако спровоцировал ее Запад, который не прекращает давление и делает все возможное, чтобы еще больше раздуть конфликт, уверены эксперты китайского портала Global Times.

Запад фактически силой захватил Генеральную Ассамблею ООН, где проводит антироссийские акции, продолжает накачивать Украину оружием, делает агрессивные заявления, чтобы окончательно уничтожить даже малейшие возможности для дипломатического урегулирования конфликта.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Он сообщил об исходящей от «коллективного Запада» угрозе для России, а также отметил, что в случае необходимости Москва задействует все имеющиеся в ее распоряжении средства поражения.

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