Китаю и Западу стоило бы другим взглядом посмотреть на Россию, что позволило бы понять, что все высказываемые политиками мнения о ней – это заблуждения, считает китайский обозреватель Ван Вэнь.

В своей публикации в издании Global Times, перевод которой представлен РИА Новости, журналист объяснил, что Россия смело бросилась на битву с США и Западом, хотя ее экономика существенно уступает американской.

РФ представляет собой одну из самых влиятельных держав планеты, причем остается таковой уже два столетия. Если глубже погрузиться в ее историю, можно увидеть, что на протяжении 800 лет Россия воевала с самыми крупными государствами, начиная от монголо-татарского ига и Византии, и заканчивая нацистской Германией, являвшейся в 40-годы непобедимой военной машиной.

Кроме того, Россия подарила миру множество деятелей искусств, настоящих мастеров в областях химии и математики, философии и биологии, механики и политики. Результаты множества исследований и изобретения российских ученых и инженеров оказали большое влияние на всемирный прогресс. В том числе, и в области изучения космоса. Именно поэтому Западу нужно совсем под другим углом смотреть на РФ, которая из большинства противостояний уверенно выходила победителем.