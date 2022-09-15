Руководители Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областей еще в конце августа отправили письмо главе Минпрома РФ Денису Мантурову с просьбой выделить средства для внедрения систем «Безопасный город».

Они мотивировали свой запрос функциональными возможностями данной системы, которые должны помочь быстро реагировать на любые случающиеся в регионах чрезвычайные ситуации, а также свести к минимуму угрозы появления в населенных пунктах диверсионных групп противника.

К Мантурову и в комиссию по внедрению системы «Безопасный город» также обратились и главы других субъектов РФ – Краснодарского края и Воронежской области, Крыма и города Севастополя.

Напомним, что Киев регулярно обстреливает приграничные населенные пункты. Уже неоднократно появлялась информация об ударах по Белгородской, Курской и Брянской областям.