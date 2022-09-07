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Вполне возможно, что в целях российских ВС значится наступление на Киев, поэтому специальная военная операция вряд ли закончится в этому году, заявил Главком ВСУ Валерий Залужный.

Кроме того, он отметил, что Россия намеревается выйти на границы ДНР и ЛНР, после чего пойдет в наступление на Днепр, Запорожье, Николаев и Одессу, чтобы заблокировать выход Украины к Черному морю,

Залужный отметил, что наибольшую опасность для Украины сейчас представляет Крым, на котором размещены войска РФ. Но даже в том случае, если Киеву вдруг удастся отбить полуостров, СВО на этом не завершится. Поэтому ВСУ должны продолжать регулярно проводить контрнаступления и атаковать ВС РФ на каждом участке фронта.

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