В 2023 году Киев планирует перехватить инициативу в конфликте с Москвой и перенести боевые действия с украинской на российскую территорию. Об этом говорится в статье главкома ВСУ Валерия Залужного о перспективах военной кампании в будущем году – сообщает агентство Regnum.

Среди планов на 2023 год главком ВСУ назвал захват полуострова Крым. Для этого украинской армии понадобится до 20 общевойсковых бригад, а также современная военная техника, которую Украина надеется получить от своих западных партнёров.

Залужный также сообщил, что на Украине есть опасения, что Россия может применить тактическое ядерное оружие. Здесь Киев также надеется на помощь Запада в отражении атаки или в ответе на ядерный удар. Если это произойдёт, тогда западные страны окажутся втянутыми в конфликт на Украине.

Страны НАТО и Украина сейчас ожидают новой эскалации конфликта со стороны России. Прежде всего, это связано с референдумами, по итогам которых Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области войдут в состав России. Ни Украина, ни Запад итоги референдумов признавать не собираются, однако прогнозируют, что после подведения итогов голосований Москва станет защищать указанные территории более активно.