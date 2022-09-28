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В военном деле Владимиру Зеленскому нужно разбираться не больше, чем в медицине или в строительстве мостов. Об этом журналу Time заявил главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный. Ранее издание опубликовало большое интервью с генералом – сообщает “Газета.ру”.

Залужный также отметил, что прекрасно осведомлён о том, что президент Зеленский никогда не служил в армии. Именно поэтому он и не стремился обучать его каким-либо тонкостям военного ремесла. Уточняется, что с позицией главнокомандующего ВСУ Зеленский в целом согласен.

Персона главнокомандующего ВСУ в последнее время стала часто мелькать в западной прессе. По мнению ряда аналитиков, это может свидетельствовать о том, что на Западе рассматривают возможность заменить президента Зеленского. Одной из наиболее вероятных кандидатур на должность главы государства называют как раз Валерия Залужного. Генерал ранее рассказал о планах на 2023 год в противостоянии с Россией. В числе прочего Залужный заявил, что в будущем году ВСУ могут начать наступление на Крым. А для этого понадобится современное западное вооружение.

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