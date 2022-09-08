Военный конфликт между Россией и Украиной не завершится в этом году, а продолжится в следующем. При этом главной целью для ВСУ на 2023 год является Крым. Об этом украинским СМИ заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – сообщает “Взгляд”.

При этом главком подчеркнул: необходимых ресурсов для проведения наступательной операции на Крым у украинской армии сейчас нет. Для этого необходима группировка до 60 тысяч человек, а также современное вооружение, которые может предоставить Запад.

Залужный указал, что в плане формирования подразделений личным составом особых проблем не просматривается, а вот с поставкой вооружения дела обстоят хуже. Сейчас, отметил Залужный, ВС РФ могут наносить удары вглубь Украины на несколько тысяч километров от линии фронта, у ВСУ похожего вооружения нет – возможности для обстрела ограничены сотней километров.

В это связи Залужный сказал, что поставки западного вооружения станут ключевым фактором для ВСУ при достижении поставленных целей. В числе прочего главком указал, что стране нужны западные дальнобойные артиллерийские системы и боеприпасы к ним. В том числе для того, чтобы наносить удары по территории России.