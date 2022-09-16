ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исполнители убийства семьи Бойко в Бердянске, произошедшего 16 сентября – это трусливые и подлые преступники, заявил руководитель ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. Он также отметил, что убитые просто хотели лучшей жизни вместе с Россией, передает “Московский комсомолец”.

По словам главы военно-гражданской администрации, убийство людей, которые были полны сил, молоды и никому не желали зла, является бесчестным поступком. Но правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы найти и наказать убийц.

Балицкий отметил, что такими деяниями враг лишь пробуждает все большую ярость. Запорожская администрация будет продолжать свою работу и подобные страшные эпизоды не заставят ее сойти с верного пути. А за все преступления, совершенные против граждан региона, киевский режим и исполнители его воли понесут заслуженное наказание.

Вам может понравиться

Ослабить Германию, усилить США: Шведское издание Nya Dagbladet опубликовало шокирующий документ

Конфликт между Россией и Украиной спровоцирован Соединенными Штатами для подрыва экономики Евросоюза. Причем главный удар США планировали нанести по Германии, занимавшей в ЕС главенствующую позицию, пишет шведское издание Nya Dagbladet

До 200 боевиков ВСУ попали в окружение при попытке прорыва обороны ВС РФ под Херсоном

Украинский батальон, который рвался в контрнаступление на Херсон, оказался в оперативном окружении, сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. Он пояснил, что речь идет о группировке, которая успела перейти реку Ингулец

СП: Грузия хочет еще один конфликт с РФ и готовится к открытию “второго фронта”

Киевские власти в своем обращении к президенту и парламенту Грузии призвали Тбилиси «открыть второй фронт» для России. Эксперты портала «Свободная пресса» поразмышляли о такой возможности и ее последствиях для РФ.