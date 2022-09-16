Исполнители убийства семьи Бойко в Бердянске, произошедшего 16 сентября – это трусливые и подлые преступники, заявил руководитель ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. Он также отметил, что убитые просто хотели лучшей жизни вместе с Россией, передает “Московский комсомолец”.

По словам главы военно-гражданской администрации, убийство людей, которые были полны сил, молоды и никому не желали зла, является бесчестным поступком. Но правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы найти и наказать убийц.

Балицкий отметил, что такими деяниями враг лишь пробуждает все большую ярость. Запорожская администрация будет продолжать свою работу и подобные страшные эпизоды не заставят ее сойти с верного пути. А за все преступления, совершенные против граждан региона, киевский режим и исполнители его воли понесут заслуженное наказание.