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Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевским властям пора готовить “эвакуационные маршруты самим себе”. Ранее руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил о разработке таких маршрутов для мирных жителей Крыма и других неподконтрольных Киеву территорий. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Подоляк ранее также сообщил, что Киев уже готовит планы по “деоккупации” Крыма. На это отреагировал глава крымского парламента. Константинов назвал такие планы “фейками” и “абсурдом”, а также отметил: подобные заявления со стороны украинских властей говорят о том, что “дела у них идут совсем плохо”. По мнению спикера, такие заявления Киеву нужны лишь для того, чтобы доказать Западу необходимость дальнейших поставок военной техники, – громкие заявления демонстрируют иллюзию борьбы.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что наступление на Крым Украина планирует на 2023 год. Пока же, уточнял главком, для этого нет ресурсов, и в первую очередь, современной военной техники.

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