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Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), рядом с которой ведутся боевые действия, продолжает беспокоить мировое сообщество. Недавно побывавший на станции глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал консультации по созданию вокруг объекта зоны ядерной безопасности. Об этом сообщает РИА “Новости”.

По словам Гросси безопасная зона вокруг АЭС должна быть создана, как можно скорее. Сейчас рассматриваются варианты, каким образом этого можно достичь.

Ситуация вокруг ЗАЭС, которую контролируют российские войска, обострилась в конце лета. Военные ВСУ периодические обстреливают станцию и населённые пункты, которые рядом с ней расположены. Частично ЗАЭС уже повреждена, но пока такие повреждения не носят критического характера. Киев в ответ на обвинения в обстрелах станции заявляет, что удары по ЗАЭС наносят сами российские войска.

Власти Запорожской области ранее заявляли, что создание безопасной зоны вокруг АЭС – задача почти невыполнимая. По их мнению, ВСУ стараются превратить область вокруг станции в выжженную землю, поскольку не могу вернуть над этой территорией контроль.

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