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«Обнаружение массового захоронения» в Изюме является точно такой же провокацией, как и история в Буче. ВСУ моментально обвинили российские ВС в «жестоких расправах» над жителями города, даже не интересуясь причинами смерти извлекаемых из могил людей, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что точно так же, как и в Буче, Киев покажет Западу выгодную для себя картинку с огромным количеством жертв. После этого о них никто и никогда не вспомнит, Украина, моментально забывает о своих гражданах, лишившихся жизни по любым причинам.

Пасечник считает, что теперь Киев вполне может «найти» подобные захоронения еще и в Купянске с Балаклеей. Проводить расследование Украина точно не будет, так она уже назначила виновных.

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