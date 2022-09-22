Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) является одной из самых крупных в мире. Ее генеральный директор, Герой России Борис Обносов, дал интервью ТАСС и рассказал о новейшем поколении высокоточных ракет.

Он пояснил, что это боезаряды третьего поколения, которым достаточно в качестве полетного задания сообщить информацию о рельефе местности в районе местонахождения цели либо основные ее признаки. Все остальное сделает искусственный интеллект.

Кроме того, новейшие боеприпасы могут выпускаться роем. Благодаря все тому же искусственному интеллекту несколько ракет обмениваются данными о целях противника, а также могут самостоятельно перераспределять их в зависимости от конкретной обстановки.

Обносов также рассказал о семействе модульных боезарядов Х-38МЭ — Х-38МЛЭ и Х-38МТЭ, которые в случае необходимости можно без особых усилий превратить в управляемые авиабомбы либо в высокоточные ракеты с головкой самонаведения.