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На первой встрече членов общественного штаба по реновации, состоявшейся в Мариинском дворце 28 сентября, присутствовали 90 человек, среди которых были депутаты, чиновники, а также эксперты и активисты, делегированные горожанами.

Заседание шло около часа, и было ознакомительным, но этого времени хватило, чтобы общественники узнали свое «место» в этой структуре – спикер Заксобрания Александр Бельский напомнил противникам закона о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), что они находятся «в гостях».

Такие слова политика вызвали жесткую критику со стороны жителей города.

«Активисты – такие же члены штаба, как и наши “законотворцы”. Что за неуважение! Глас народа он ни во что не ставит. Теперь понятно назначение этого штаба», – резонно отмечают петербуржцы в Сети.

«Глас народа он ни во что не ставит» - петербуржцы возмутились неуважением Бельского к активистам штаба КРТ

Источник фото: Prnt Scr https://t.me/stop_renovacia/363

Петербуржцы сравнили Бельского с «барином», а Мариинский дворец – с «господскими» палатами.

«Глас народа он ни во что не ставит» - петербуржцы возмутились неуважением Бельского к активистам штаба КРТ

На данный момент депутаты петербургского парламента, по мнению горожан, работают в интересах застройщиков, которые, наверняка, получат многомиллиардные дивиденды от участия в реализации программы реновации. Мнения хозяев «хрущевок» и «панелек» у парламентариев и чиновников явно не в приоритете.

При этом Бельский положительно оценил итоги первого заседания штаба – глава парламента Петербурга пообещал ориентироваться не на законы, а на интересы жителей, правда, такое заявление у самих жителей вызывает определенной скепсис.

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