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Украинский Генштаб продолжает распространять странные фантазии об использовании российскими ВС «старых ракет» от ЗРК С-300 для ударов по наземным целям. Киев таким образом пытается создать иллюзию для граждан Украины, что у России закончились крылатые ракеты, сообщает портал «Военное обозрение».

Впервые об использовании ракет С-300 заявил глава областной администрации николаевского региона Виталий Ким. Именно ему пришла в голову мысль, что Россия якобы переделывает боезаряды, после чего они становятся пригодными для атак на наземные цели.

При этом раскручивается заявление, что в распоряжении ВС РФ больше нет «Калибров», «Искандеров» и «Ониксов». Зато ракет от С-300 несколько тысяч, поэтому именно они и применяются российскими войсками.

Можно предположить, что данная версия возникла совсем не на пустом месте. На вооружении ПВО Украины стоят комплексы С-300 советского еще образца, которые регулярно срабатывают и по беспилотным аппаратам, и по российским ракетам. Не исключено, что из-за преклонного возраста работают они не совсем корректно, поэтому посылают боезаряды по жилым домам и другим гражданским объектам. Желая скрыть этот неприглядный факт, Киев и придумал сказку об «обстрелах РФ» с применением ракет С-300.

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