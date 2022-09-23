В очередной своей сводке с фронтов украинский Генштаб отметил, что российские ВС сконцентрировали все силы на освобождении территории Донецкой Народной Республики. Это не означает, что они покинули другие направления, но основные боевые действия сейчас разворачиваются именно в ДНР, передает портал «Русская весна».

Так, союзные силы ведут ожесточенные бои под поселком Зайцево, а также в районе населенных пунктов Новомихайловка и Отрадовка. ВС РФ вместе с Народной милицией удерживают контроль над Красным Лиманом, не давая ВСУ захватить этот стратегически важный населенный пункт, а также продолжают наступление на Артемовск.

Российские войска надежно удерживают контроль над уже освобожденными городами и селами, проводят активную разведку с воздуха. Союзные силы сейчас находятся на всей территории ДНР и делают все возможное, чтобы вытеснить оттуда националистические формирования ВСУ.