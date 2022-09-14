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Генштаб ВСУ продолжает «успешно отражать атаки» ВС РФ в своих сводках с фронтов. Делает он исключительно на словах, которые зачитывает «украинский Рэмбо» из Минобороны страны Александр Штупун.

На этот раз он заявил о продолжающихся боевых действиях за село Майорское. О том, что этот населенный пункт уже три дня находится под полным контролем ВС РФ, завершивших зачистку, Штупуну, видимо, никто не сообщил.

Также «украинский Рэмбо» не забыл о Бахмуте, в котором националистические формирования якобы отбивают все попытки наступления ВС РФ, находящихся в 7 километрах от города. На деле же подразделения союзных сил уже находятся на окраинах, а ЧВК «Вагнер» ведет бои ближе к центру.

Сводка украинского Генштаба редко отражает достоверную информацию. Она является инструментом успокоения граждан и поднятия боевого духа у военнослужащих ВСУ, поэтому никто особо не старается включать в нее реальные факты.

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