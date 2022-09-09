Украинские СМИ беспрерывно пишут, что Балаклея уже находится под контролем ВСУ, однако киевский Генштаб не спешит заявлять об этом официально. В настоящий момент в западной части города действительно идет боевые действия, однако говорить о захвате еще действительно слишком рано.

Кроме того, на Купянско-Изюмско-Балаклейском направлении появились крупные силы ВС РФ и Народной милиции независимых республик Донбасса, которые могут быстро развеять короткую радость Киева от якобы установления контроля над стратегически важным населенным пунктом.

Украинский Рэмбо из Генштаба Александр Штупун не стал заострять внимание на Балаклее в очередной сводке. Он отметил, что российские войска стали гораздо более активно действовать под Авдеевкой на Донбассе, вытеснили подразделения ВСУ к Водяному и Опытному и сейчас имеют все шансы, чтобы окончательно отрезать Авдеевскую группировку сил противника от снабжения и заблокировать ее в городе.