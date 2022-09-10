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ВС РФ продолжают наступление близ населенных пунктов Соледар, Первомайское, Зайцево, Артемовск и Веселая Долина, заявили в очередной сводке представители украинского Генштаба. Они также отметили, что к Херсону переброшено крупное подразделение «кадыровцев» численностью около 1300 бойцов, передает портал «Русская весна».

ВС РФ также активно вели разведывательные миссии с применением беспилотных аппаратов. Всего Генштабом ВСУ было зафиксировано 36 вылетов дронов, осуществляющих мониторинг обстановки на земле.

По объектам военной инфраструктуры Украины было нанесено 23 удара с применением самолетов ВКС и 13 ракетных атак, каждая из которых достигла цели.

«Отряды Кадырова» призваны окончательно остановить контратакующие действия ВСУ на Херсонском направлении, а также усилить находящиеся в секторе российские войска.

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