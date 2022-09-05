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Новая атомная подводная лодка “Генералиссимус Суворов” может поступить в ВМФ России или к концу этого года, или в течение 2023-го. Сейчас субмарина проходит испытания в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, но уточняет, что официальных подтверждений этой информации нет.

Новая подлодка входит в число субмарин проекта 955А. Её основное вооружение – больше десятка межконтинентальных баллистических ракет класса “Булава”. Предполагается, что после испытаний “Генералиссимус Суворов” будет нести боевое дежурство в составе Тихоокеанского флота России и станет там четвёртой субмариной проекта 955/955А.

Атомоход заложили на “Севмаше” в 2014 году. Спустя семь лет подлодку вывели из эллинга, а в январе 2022-го спустили на воду. По данным ТАСС, в июле этого года субмарина вышла на первые заводские ходовые испытания, которые проводились в Белом море.

Традиционно новейшие российские подлодки получают имена прославленных русских полководцев и государственных деятелей. Среди субмарин есть свои “Князь Владимир”, “Александр Невский”, “Император Александр III” и другие.

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