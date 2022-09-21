Вероятность того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, крайне мала, но тем не менее она есть. В случае, если это произойдёт, США наверняка нанесут России “сокрушительный удар”. Такое заявление газете Daily Mail сделал генерал-лейтенант армии Соединённых Штатов в отставке Бен Ходжес. Ранее он командовал американским контингентом в Европе. Об этом сообщает “МК”.

Ходжес уточнил, что целями при нанесении ударов со стороны США могут стать российские военные базы в Крыму или Черноморский флот. При этом необязательно, что на полуостров полетят ракеты с ядерными боеголовками, подчеркнул генерал в отставке.

Заявление Ходжеса вышло на фоне выступления президента США Джо Байдена. Тот во время очередной Генассамблеи ООН заявил, что Россия выступает с ядерными угрозами в адрес европейских государств.