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В нынешнем виде Российская Федерация в скором времени перестанет существовать. Об этом заявил генерал-лейтенант США Бен Ходжес. В середине десятых годов он возглавлял американские сухопутные войска в Европе. Сейчас руководит отделом стратегических исследований Pershing в Центре анализа европейской политики – пишет “МК”.

У себя на странице в социальной сети “Твиттер” Ходжес сделал репост сообщения бывшего представителя США в НАТО Курта Волкера. Тот заявил, что Россия якобы всё ещё “находится в Грузии”. На это генерал-лейтенант написал, что Соединённые Штаты Америки среди военных задач на Украине должны включить и “деимпериализацию” России. “Сейчас мы наблюдаем начало конца Российской Федерации в её нынешнем виде”, – написал Ходжес.

Он также добавил, что в своё время США не были готовы к распаду Советского Союза. Но сейчас властям страны следует подготовиться к похожему сценарию.

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