После «контрнаступления» ВСУ, которое украинскими СМИ было выставлено с большой помпой, ситуация «на земле» практически не изменилась. Киев как нес огромные потери, так и продолжает это делать, заявил генерал итальянских ВС Фабио Мини.

Он напомнил, что российские войска очень оперативно покинули ряд населенных пунктов в Харьковской области, поэтому не исключено, что они были вынуждены оставить вооружение на позициях. Киев выставил это как хаос, бегство ВС РФ, однако подобные заявления – не более, чем пропаганда.

На деле же ВСУ организовали так называемое «контрнаступление» фактически из последних сил, затратив на него ресурсы, которые накапливались на протяжении нескольких месяцев. Российские ВС сделали соответствующие выводы и явно изменят тактику спецоперации. Это подтверждается ударами по энергетической инфраструктуре Украины, которые ограничили возможности для новых поставок западного оружия.

Итальянский генерал, слова которого приводит портал «ИноСМИ», также напомнил, что Россия по-прежнему ведет спецоперацию ограниченным контингентом и по сути не начинала серьезные боевые действия.